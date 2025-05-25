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كوريا الشمالية تعتقل مسؤولين على خلفية فشل تدشين سفينة حربية

This undated picture released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on April 30, 2025 shows North Korea's leader Kim Jong Un (centre R) with his daughter Ju Ae (centre L) attending the test-firing of a weapons system from North Korea's latest destroyer, the Choe Hyon (behind), during two days of tests on April 28-29 off the coast of an undisclosed location in North Korea.
الزعيم كيم يتفقد سفينة حربية في وقت سابق برفقة مسؤولين ببلاده (الفرنسية)
25/5/2025

قالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية اعتقلت 3 أشخاص على خلفية حادث أدى إلى فشل تدشين سفينة حربية جديدة الأسبوع الماضي، وأوقع زعيم البلاد في حرج.

وشهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التدشين الفاشل للسفينة الحربية التي تزن 5 آلاف طن، وقال إن الحادث أضرّ بكرامة البلاد وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنه.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت الأربعاء الماضي عن وقوع حادث وصفته بالخطير، خلال تدشين مدمرة حديثة البناء في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، مما أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.

ويقول خبراء إن الحادث وقع على الأرجح أمام حشد كبير في الميناء، فأحرج ذلك الزعيم الكوري الشمالي الذي كان يحاول استعراض قوة بلاده العسكرية.

ووصف كيم جونغ أون الحادث بأنه "عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المعتقلين هم: كانغ جونغ شول كبير المهندسين في حوض بناء السفن في تشونغجين، وهان كيونغ هاك رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك نائب مدير الشؤون الإدارية.

وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادث".

وأمر الزعيم الكوري الشمالي بإصلاح السفينة قبل اجتماع الحزب الحاكم في يونيو/حزيران المقبل. وقالت وكالة الأنباء المركزية إن خطة إعادة التأهيل تمضي قدما.

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وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن مدمرة بحرية جديدة بوزن 5 آلاف طن أُطلق عليها اسم تشوي هيون ويُرجّح أنها مجهزة بصواريخ نووية تكتيكية، مما يعزز الطموحات النووية للبلاد جوا وبرا وبحرا.

المصدر : وكالات

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