غارات إسرائيلية تبيد عائلات في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة، واستهدفت الغارات في الساعات الماضية عائلات فقدت عددا كبيرا من أفرادها.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 22 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وتحدثت مصادر طبية عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة دكة في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما استشهد الصحفي حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد أسرته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة جباليا النزلة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن بعض الجثث كانت "متفحمة"، موضحا أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، إذ "لا يمتلك الدفاع المدني معدات للبحث ولا معدات ثقيلة لرفع الأنقاض لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء".

وشيع فلسطينيون 5 شهداء من عائلة أبو عمرة، في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن الشهداء الخمسة، وهم 4 شبان ورجل مسن، استشهدوا في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفتهم عندما كانوا جالسين أمام منزلهم.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع أن فلسطينيا وزوجته استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا لعائلة العامودي في حي البراق الجنوبي بالمدينة.

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وشيّع أهالي خان يونس جثمان فلسطيني استشهد في غارة إسرائيلية على بلدة عبسان شرقي المدينة.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد الطبيب أحمد عادل أبو هلال الذي يعمل في مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف إسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها وقصفها المدفعي على الأحياء الجنوبية والشرقية من خان يونس، بينما شهدت بلدة القرارة عمليات نسف لمنازل عدة، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال توغلها في البلدة.

واستشهدت امرأة حامل، وأصيب آخرون في استهداف خيمة لعائلة أبو هين بمنطقة السوارحة غربي النصيرات وسط القطاع.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل جراء قصف قوات الاحتلال مختلف مناطق القطاع.

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.