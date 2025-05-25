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استشهاد الصحفي حسان أبو وردة بقصف منزله في شمال غزة

صورة للصحفي حسان مجدي أبو وردة، استشهاده جراء قصف إسرائيلي
الصحفي حسان مجدي أبو وردة استشهد مع عدد من أفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بجباليا النزلة (مواقع التواصل الاجتماعي)
25/5/2025-|آخر تحديث: 13:02 (توقيت مكة)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد الصحفي الفلسطيني حسان مجدي أبو وردة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة اليوم الأحد.

وقال المكتب إن عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة ارتفع إلى 220 بعد استشهاد أبو وردة، الذي قُتل مع عدد من أفراد عائلته جراء القصف الإسرائيلي، وفق مصادر طبية.

وقال المكتب الحكومي في بيان إنه يدين بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في القطاع بشكل ممنهج.

كما حث المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية في العالم، على إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونعت وسائل إعلام فلسطينية الصحفي الذي كان مديرا لوكالة "برق غزة" الإخبارية، وأكدت استشهاد أفراد من عائلته في القصف.

المصدر : الجزيرة

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