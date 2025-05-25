استشهاد الصحفي حسان أبو وردة بقصف منزله في شمال غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد الصحفي الفلسطيني حسان مجدي أبو وردة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة اليوم الأحد.

وقال المكتب إن عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة ارتفع إلى 220 بعد استشهاد أبو وردة، الذي قُتل مع عدد من أفراد عائلته جراء القصف الإسرائيلي، وفق مصادر طبية.

استشهاد مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية الصحفي حسان مجدي أبو وردة مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال منزلهم في جباليا النزلة pic.twitter.com/GtEMNxFIy0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 25, 2025

وقال المكتب الحكومي في بيان إنه يدين بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في القطاع بشكل ممنهج.

كما حث المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية في العالم، على إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونعت وسائل إعلام فلسطينية الصحفي الذي كان مديرا لوكالة "برق غزة" الإخبارية، وأكدت استشهاد أفراد من عائلته في القصف.