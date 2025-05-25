أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد أن دوت صفارات الإنذار في القدس والمناطق الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان عبر حسابه على تلغرام "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وأشارت وسائل إعلام إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بعد الإبلاغ عن الصاروخ اليمن، مشيرة إلى أن ثمة رحلات جوية باتت عالقة في الأجواء بسبب الصاروخ اليمني.