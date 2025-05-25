أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد أن دوت صفارات الإنذار في القدس والمناطق الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان عبر حسابه على تلغرام "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".

وأشارت وسائل إعلام إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بعد الإبلاغ عن الصاروخ اليمن،

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن". وأعلنت "نجمة داوود الحمراء" ـ خدمة الإنقاذ الإسرائيلية ـ عدم ورود أي تقارير عن إصابات جراء الإطلاق.

وفي وقت سابق أفاد الجيش الإسرائيلي بإسقاط صاروخين أُطلقا من اليمن يوم الخميس الماضي، حيث أفادت نجمة داوود الحمراء بإصابة شخص واحد على الأقل أثناء محاولته الاختباء من الصاروخ الأول.

وتشنّ جماعة أنصار الله اليمنية هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرة ذلك "ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة". وتعهدت باستمرار هجماتها الصاروخية على إسرائيل" ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع".

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يذكر أن الولايات المتحدة نفذت حملة قصف عقابية على الحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر، قائلةً إن الحوثيين تعهدوا بوقف مهاجمة السفن. ولم يتضمن هذا الاتفاق أي هجمات على إسرائيل.