حرائق في الجبل الأخضر بليبيا ومخاوف من اتساعها

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا باندلاع حرائق في مرتفعات الجبل الأخضر في مدينة البيضاء وضواحيها شمالي شرقي البلاد.

ونقل المراسل تحذيرات من اتساع رقعة الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مؤسسة "رؤية" لعلوم الفضاء وتطبيقاته حذرت من هبوب رياح جنوبية خلال الساعات المقبلة، قد تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة، مما قد يُسهم في اتساع رقعة الحرائق وزيادة شدّتها بشكل كبير.

وطالبت منظمات محلية السلطات الليبية بالتدخل العاجل وتوفير الإمكانات لمنع توسع الحرائق.

كما دعت السكان القاطنين قرب الغابات الكثيفة إلى ضرورة الابتعاد عنها وأخذ الحيطة والحذر.