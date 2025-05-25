تحقيق إسرائيلي في إصابة جندي خلال عراك مع رفيقه بغزة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الشرطة العسكرية قررت فتح تحقيق إثر إصابة جندي بجروح خطيرة خلال عراك مع أحد رفاقه.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح خطيرة خلال العراك الذي اندلع أثناء وجود الجنديين داخل قطاع غزة.

وأضافت القناة أن الحادثة وقعت في الكتيبة 931 بلواء ناحال أمس السبت، وشهدت اعتداء جندي على زميله بمؤخرة بندقية وتسبب له بإصابة خطيرة.

وأشارت إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في القضية، وسيتم تقديم نتائجه إلى مكتب المدعي العسكري.

وأكدت القناة أن أقارب الجندي الذي اعتدى على زميله حذروا من حالته النفسية الصعبة.

كما طالب أقارب الجندي المعتدي على زميله، بتمكينه من رعاية عاجلة من مختصين، لكن قيادة الكتيبة ردّت بأن الجندي سيُنقل من القطاع بعد انتهاء المهمة وسيعرض على مسؤول الصحة النفسية العسكرية لاحقا.