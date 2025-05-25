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تحذيرات غامضة في مصر من "حدث كبير وشيك"

A general view of a farmland with houses on small island next to crowded residential buildings and bridges on the bank of River Nile, as continuous population growth and urban sprawl erode the banks of the River Nile, in Cairo, Egypt, May 22, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
تعليقات بعض الإعلاميين المصريين البارزين أثارت تساؤلات على مواقع التواصل (رويترز)
25/5/2025

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والتساؤلات عقب تداول تصريحات لعدد من الإعلاميين البارزين -بعضهم مقربون من الحكومة- تحدثوا فيها عن "حدث كبير وشيك"، دون توضيح طبيعته.

ودفع هذا الغموض المتابعين إلى طرح تأويلات متعددة وتساؤلات عما إذا كان الحديث ينذر بتغيرات وشيكة على الساحة المصرية، سواء محليا أو إقليميا، خصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية.

وحذر الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على قناة صدى البلد (خاصة) من أن المرحلة الحالية والمقبلة "تحتاج إلى تركيز ويقظة"، مشيرا إلى أن تغيرات قد تحدث "صدمات" نتيجة إجراءات خارجية.

وأوضح موسى أن تصريحاته لا تستهدف جهة أو شخصا معينا، بل موجهة إلى الشعب المصري، مؤكدا "التغيرات في المواقف قد تُحدث صدمة للبعض، وهذه الأمور قد تكون لها تداعيات خطيرة"، دون أن يشير إلى ما يقصده بحديثه.

كما شدد على ضرورة الحذر في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "ما حدش يقدر يقول إيه اللي ممكن يحصل بعد ساعة أو بكرة، وعلينا أن نكون مسؤولين عن أي كلمة أو تويتة".

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وأشار موسى أيضا إلى استهداف مصر من خلال لجان إلكترونية وتنظيمات متطرفة، معتبرا أن حتى "الإيجابيات يتم قلبها ضدنا"، خاصة في ملف القضية الفلسطينية الذي تلعب فيه مصر دورا محوريا.

بدوره، أثار الإعلامي توفيق عكاشة المزيد من التساؤلات، حيث كتب تغريدة مقتضبة عبر منصة إكس بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري قال فيها "سوف يشهد العالم حدثا جسيما خلال الفترة القادمة".

أما الإعلامي نشأت الديهي فقد عبّر في مقاله بجريدة الجمهورية (مملوكة للدولة) تحت عنوان "انتبهوا لقادم الأيام" عن شعوره بـ"القلق الحذر"، مشيرا إلى تغيرات حادة وسريعة في الشرق الأوسط، وكتب "الصورة الإقليمية باتت خالية من أي أعمدة ثابتة يمكن الاتكاء عليها".

وأضاف أن الأخطر هو فقدان الثقة في الأطراف الفاعلة، معتبرا أن مصر تقف في قلب هذا المنعطف، كما تحدّث عن مشهد فسيفسائي متناثر "شكّل أمامه صورة تشعره بقلق بالغ من قادم الأيام"، متمنيا أن تكون مجرد سراب.

من جانبه، عبّر الإعلامي عمرو أديب عن استيائه من تضخيم الحديث عن حدث كبير دون توضيح.

وفي برنامجه "الحكاية" قال أديب "الحديث المتكرر منذ أسبوع عن حدث كبير بات يثير قلق الناس، والعبارات المتداولة على مواقع التواصل تتسم بنغمة مقلقة جدا"، ووصف ما يتم تداوله بـ"الخزعبلات".

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كلام مبهم يثير القلق

بدورهم، تفاعل مغردون ومدونون على نطاق واسع مع هذه التصريحات الغامضة، فكتب أحدهم "عمرو أديب ثم أحمد موسى يقولان بتغيرات وأحداث خطيرة قد تقع، وقد تكون لها تداعيات كبيرة، كلام مبهم وغير مفهوم الهدف، يثير القلق ولا يفيد".

وقال آخر "عمرو أديب فجأة وبدون مقدمات قال إن في ناس كتير بيتكلموا عن حاجات كبيرة هتحصل، مع إن مفيش حد قال حاجة أساسا! والنهارده أحمد موسى بيتكلم بنفس المعنى وحاجات كبيرة هتحصل!".

ورأى البعض أن تحذيرات عمرو أديب وأحمد موسى وتوفيق عكاشة رغم اختلاف توجهاتهم فإنها تبدو كأنها تمهيد صريح لتأهيل الناس نفسيا لتقبّل "نقلة صادمة ومؤلمة" قد تكون قريبة.

وتساءل مدونون "ما الحدث الذي يُحضّر له الرأي العام؟ ولماذا يتحدث عدد من الإعلاميين المصريين عن شيء ما سيحدث خلال الأيام القادمة؟"، مشيرين إلى أن أسلوب الترويج وتأهيل الرأي العام لقرارات وأحداث قادمة ليس جديدا في مصر، وفق رأيهم.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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