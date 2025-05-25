تحذيرات غامضة في مصر من "حدث كبير وشيك"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والتساؤلات عقب تداول تصريحات لعدد من الإعلاميين البارزين -بعضهم مقربون من الحكومة- تحدثوا فيها عن "حدث كبير وشيك"، دون توضيح طبيعته.

ودفع هذا الغموض المتابعين إلى طرح تأويلات متعددة وتساؤلات عما إذا كان الحديث ينذر بتغيرات وشيكة على الساحة المصرية، سواء محليا أو إقليميا، خصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية.

وحذر الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على قناة صدى البلد (خاصة) من أن المرحلة الحالية والمقبلة "تحتاج إلى تركيز ويقظة"، مشيرا إلى أن تغيرات قد تحدث "صدمات" نتيجة إجراءات خارجية.

الكل عينه على مصر .. مقدمة نارية من أحمد موسى #على_مسئوليتي #صدى_البلد pic.twitter.com/DseO0zX6o0 — صدى البلد (@baladtv) May 24, 2025

وأوضح موسى أن تصريحاته لا تستهدف جهة أو شخصا معينا، بل موجهة إلى الشعب المصري، مؤكدا "التغيرات في المواقف قد تُحدث صدمة للبعض، وهذه الأمور قد تكون لها تداعيات خطيرة"، دون أن يشير إلى ما يقصده بحديثه.

كما شدد على ضرورة الحذر في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "ما حدش يقدر يقول إيه اللي ممكن يحصل بعد ساعة أو بكرة، وعلينا أن نكون مسؤولين عن أي كلمة أو تويتة".

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وأشار موسى أيضا إلى استهداف مصر من خلال لجان إلكترونية وتنظيمات متطرفة، معتبرا أن حتى "الإيجابيات يتم قلبها ضدنا"، خاصة في ملف القضية الفلسطينية الذي تلعب فيه مصر دورا محوريا.

بدوره، أثار الإعلامي توفيق عكاشة المزيد من التساؤلات، حيث كتب تغريدة مقتضبة عبر منصة إكس بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري قال فيها "سوف يشهد العالم حدثا جسيما خلال الفترة القادمة".

سوف يشهد العالم حدث جسيم خلال الفترة القادمه — توفيق عكاشة (@TawfikOkasha_) May 20, 2025

أما الإعلامي نشأت الديهي فقد عبّر في مقاله بجريدة الجمهورية (مملوكة للدولة) تحت عنوان "انتبهوا لقادم الأيام" عن شعوره بـ"القلق الحذر"، مشيرا إلى تغيرات حادة وسريعة في الشرق الأوسط، وكتب "الصورة الإقليمية باتت خالية من أي أعمدة ثابتة يمكن الاتكاء عليها".

وأضاف أن الأخطر هو فقدان الثقة في الأطراف الفاعلة، معتبرا أن مصر تقف في قلب هذا المنعطف، كما تحدّث عن مشهد فسيفسائي متناثر "شكّل أمامه صورة تشعره بقلق بالغ من قادم الأيام"، متمنيا أن تكون مجرد سراب.

من جانبه، عبّر الإعلامي عمرو أديب عن استيائه من تضخيم الحديث عن حدث كبير دون توضيح.

وفي برنامجه "الحكاية" قال أديب "الحديث المتكرر منذ أسبوع عن حدث كبير بات يثير قلق الناس، والعبارات المتداولة على مواقع التواصل تتسم بنغمة مقلقة جدا"، ووصف ما يتم تداوله بـ"الخزعبلات".

عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين.. كفاية بقى.. الناس بتخترع واحنا نترحم على مبارك وناصر والسادات برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR الجمعة – الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة مجاناً على شاهدhttps://t.co/uwHwlsCISw pic.twitter.com/HKVsFWrSP4 — الحكاية (@Elhekayashow) May 23, 2025

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كلام مبهم يثير القلق

بدورهم، تفاعل مغردون ومدونون على نطاق واسع مع هذه التصريحات الغامضة، فكتب أحدهم "عمرو أديب ثم أحمد موسى يقولان بتغيرات وأحداث خطيرة قد تقع، وقد تكون لها تداعيات كبيرة، كلام مبهم وغير مفهوم الهدف، يثير القلق ولا يفيد".

امبارح عمرو اديب فجأة وبدون مقدمات قال فى ناس كتير بيتكلمو عن حاجات كبيرة هتحصل الفترة الجاية مع ان مفيش حد قال حاجة اساسا..

وانهاردة احمد موسى بردو بيتكلم كلام مش مفهوم بنفس المعنى وحاجات كبيرة هتحصل pic.twitter.com/Ki09PcAfMb — خالد مُراد 𓂀 🇪🇬𓆃⚔️ (@khaledmorad_eg) May 24, 2025

وقال آخر "عمرو أديب فجأة وبدون مقدمات قال إن في ناس كتير بيتكلموا عن حاجات كبيرة هتحصل، مع إن مفيش حد قال حاجة أساسا! والنهارده أحمد موسى بيتكلم بنفس المعنى وحاجات كبيرة هتحصل!".

فيه تمهيد لحاجه هاتحصل. مش معقول احمد موسي و عمرو اديب في يوم واحد 😳 — Waly (@walyceo) May 24, 2025

ورأى البعض أن تحذيرات عمرو أديب وأحمد موسى وتوفيق عكاشة رغم اختلاف توجهاتهم فإنها تبدو كأنها تمهيد صريح لتأهيل الناس نفسيا لتقبّل "نقلة صادمة ومؤلمة" قد تكون قريبة.

تحذيرات عمرو اديب و أحمد موسى و قبلهم توفيق عكاشة من حدث هام سيحدث خلال الأيام القادمة رغم اختلاف توجهاتهم هو يبدو كتمهيد صريح و تأهيل للناس لتقبل نقلة صادمة و مؤلمة — Khaled Shaker (@KhaledS49719568) May 25, 2025

وتساءل مدونون "ما الحدث الذي يُحضّر له الرأي العام؟ ولماذا يتحدث عدد من الإعلاميين المصريين عن شيء ما سيحدث خلال الأيام القادمة؟"، مشيرين إلى أن أسلوب الترويج وتأهيل الرأي العام لقرارات وأحداث قادمة ليس جديدا في مصر، وفق رأيهم.