الجزيرة نت تحصل على رسالة لشقيق شهيد بالقسام يطلب الانضمام لقوات النخبة

كشف مصدر في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة نت عن رسالة خطية من شقيق أحد شهداء الكتائب.

ووفقا للرسالة المؤرخة في 16 مايو/أيار الجاري، فقد طلب شقيق الشهيد من إحدى كتائب النخبة الالتحاق بها لمواصلة مشوار أخيه الشهيد محمد.

كما طلب شقيق الشهيد من قيادة سرية النخبة أن يتم إعطاؤه سلاح أخيه الذي تم تسليمه للكتيبة بعد استشهاده ليستكمل درب شقيقه الشهيد.

وتدل الرسالة على أن كتائب القسام لا تزال تجند مقاتلين خلال العدوان الإسرائيلي، وهو ما أشار إليه الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في خطاب له في يوليو/تموز 2024، فقد أكد حينها "تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد خلال الحرب".

يشار إلى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن التقديرات لديهم تشير إلى أن حركة حماس لديها 40 ألف مقاتل في قطاع غزة.