قال رئيس المركز الإسلامي في العاصمة التايلندية بانكوك إن عدد المسلمين في تايلند يبلغ نحو 6 ملايين نسمة يعيش معظمهم في جنوب البلاد، مقابل نحو نصف مليون في العاصمة.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت بمقر المركز في بانكوك، تحدث السيد واتشارابول كومونتامايتي عن نفسه مشيرا إلى أنه درس العلوم السياسية وأنه يعمل أيضا رئيسا لجمعية الصداقة التايلندية الباكستانية.

وبشأن المركز، قال إنه تأسس عام 1956، ويقدم خدمات أبرزها إعانة الفقراء وتقديم المنح الدراسية للطلاب المسلمين في تايلند.

وفيما يلي نص الحوار:

متى توليت رئاسة المركز الإسلامي؟

تولّيت المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد انتخابي من جانب لجنة خدمات المركز.

متى تأسس المركز؟ وما هدفه؟

تأسس المركز الإسلامي في تايلند رسميا عام 1956. وكان الهدف من تأسيسه نشر التعاليم الإسلامية، وتقديم الخدمات الدينية بما في ذلك المسجد الكبير التابع للمركز، والذي تقام فيه الصلوات اليومية وصلاة الجمعة، إضافة إلى تسهيل الحوار بين الأديان، ودعم تعليم المسلمين ورفاهيتهم في تايلند.

ما أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للمسلمين في تايلند؟

هناك الخدمات الدينية، التي تشمل إقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير، والاحتفال بالمناسبات الإسلامية المختلفة. كما يقدم المركز خدمات أخرى مثل:

إعلان

دعم المنظمات الإسلامية المحلية والأنشطة التي تقوم بها.

توزيع الزكاة على الفقراء والمحتاجين.

تقديم منح دراسية للطلاب يستفيد منها حوالي 1500-2000 طالب سنويا.

نشر أخبار المسلمين داخل البلاد وخارجها.

مساعدة الفقراء والمتضررين من الكوارث الطبيعية، سواء كانوا مسلمين أو بوذيين.

هل هناك تقدير رسمي لعدد المسلمين في تايلند، وفي بانكوك تحديدا؟

في تايلند يوجد حوالي 6 ملايين مسلم، أي ما يعادل حوالي 10% من إجمالي السكان، أما في بانكوك العاصمة، فيعيش بها نحو نصف مليون مسلم.

كم يبلغ عدد المساجد في تايلند، وماذا عن الجمعيات والمدارس الإسلامية؟ وهل للمركز دور إشرافي عليها؟

يوجد حوالي 4 آلاف مسجد في تايلند، تتركز غالبيتها في جنوب البلاد، ويقع حوالي 200 منها في بانكوك.

وهناك نحو 700 جمعية ومدرسة إسلامية، منها نحو 100 في بانكوك، ولا يوجد للمركز أي دور إشرافي عليها، لأنها تعد بمثابة مؤسسات مستقلة.

هل هناك جهة تشرف على المركز الإسلامي وأعماله؟

لا، لأن المركز الإسلامي يعد مؤسسة خاصة.

ما علاقة المركز الإسلامي بالحكومة التايلاندية؟

هناك علاقة تعاون مع مختلف الجهات الرسمية، وسبق أن نظّم المركز حفلات إفطار للمسلمين في رمضان بالتعاون مع وزارة الخارجية، شارك فيها رئيس البرلمان ووزراء مسلمون.

ولدينا أيضا علاقات تعاون مع المؤسسات الدينية في العديد من الدول مثل مصر والسعودية وماليزيا وإيران.

ما هي مصادر التمويل؟ هل تكفي احتياجات المركز؟ وهل يقبل التبرعات؟

يحصل المركز على تمويله الأساسي من المساحات التابعة له والتي يقوم بتأجيرها، كما يحصل على بعض التبرعات، ويتم إنفاق جميع الدخل على إعانة الفقراء وتقديم المنح الدراسية للطلاب المسلمين.

إعلان

هل هناك أي جهات حكومية أو خاصة تدعم المركز؟

لا.

رأينا سوقا صغيرا داخل مجمع المركز الإسلامي، فما الهدف منه؟

الهدف هو ألا يقتصر تجمع المسلمين يوم الجمعة على الصلاة فقط، وإنما يمتد لإتاحة فرصة التواصل الاجتماعي بينهم عبر اللقاءات وتناول الطعام.