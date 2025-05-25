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إلغاء الموافقة المسبقة لسفر الأردنيين برا إلى سوريا

JABER, JORDAN - DECEMBER 7: People arrive at the Jordanian side of the border as others wait in their cars, after a ban on crossings into Syria, on December 7, 2024 in Jaber, Jordan. Jordan recently closed its border crossing with Syria after that country's long-running civil war reignited in recent weeks, as the rebel group Tahrir al-Sham (HTS) has gained ground in government-held areas. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
عائدون من سوريا في معبر جابر الحدودي (غيتي)
25/5/2025

أعلن الأردن اليوم الأحد إلغاء شرط الموافقة المسبقة المطلوبة للسماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا.

ونقل تلفزيون المملكة في موقعه الإلكتروني عن وزارة الداخلية أنه تم السماح للأردنيين بالسفر برا عبر مركز حدود جابر دون الحصول على موافقة مسبقة ما لم يكن هنالك موانع أمنية تحول دون السفر.

وتداولت مواقع إخبارية محلية صورة للقرار الممضي من وزير الداخلية الأردني مازن الفراية.

ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين رئيسيين هما الجمرك القديم السوري الذي يقابله الرمثا من الجانب الأردني، ونصيب السوري الذي يقابله جابر الأردني.

وخلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد شهدت العلاقات بين الأردن وسوريا توترات، قبل أن تتحسن عقب سقوط النظام في دمشق.

وجرت في الأشهر القليلة الماضية محادثات على أعلى المستويات بين المسؤولين السوريين والأردنيين، واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق البلدان على تشكيل مجلس أعلى للتنسيق يتضمن قطاعات متعددة، بينها الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه.

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المصدر : الجزيرة + الأناضول

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