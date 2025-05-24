18 مصابا بهجوم نفذته امرأة في هامبورغ

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 18 شخصا أُصيبوا في هجوم بسكين بمحطة القطارات في هامبورغ مساء أمس الجمعة، بينما لم تتضح دوافع الهجوم حتى الآن.

وأوضحت أن من بين المصابين 4 في حالة حرجة، بينما يعاني 6 آخرون من إصابات خطرة.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، من دون أن تبدي أي مقاومة.

وأوضحت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تتضح بعد، لكن التحقيقات تركز على احتمال معاناة المهاجِمة من اضطرابات نفسية، إذ لا توجد مؤشرات حاليا على وجود دافع سياسي.

وأظهرت لقطات من مكان الواقعة إغلاق الشرطة بعض الأرصفة في المحطة، ونقل أشخاص إلى سيارات إسعاف.

من جانبه، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس -في منشور على منصة إكس- ما حدث بأنه "أنباء مروعة".

كما أعرب ميرتس عن صدمته في اتصال مع رئيس بلدية هامبورغ عقب الهجوم.

وشهدت ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة عدة هجمات مماثلة.