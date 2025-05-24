مظاهرات في أوروبا وإندونيسيا تطالب بوقف الإبادة في غزة

تظاهر الآلاف اليوم السبت في دول أوروبية وإندونيسيا للمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة وإدخال المساعدات للسكان المحاصرين الذين يتعرضون للتجويع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان في باريس إن المتظاهرين رفعوا شعارات بينها "أوقفوا الإبادة"، و"دعوا الشاحنات تدخل إلى غزة"، و"المقاومة حق شرعي" و"الاحتلال جريمة إسرائيلية".

وأضاف بوزيان أن المواقف، التي اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية وتضمنت تلويحا بإجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف الحرب على غزة وترفع الحصار عنها، حرّكت الشارع الفرنسي.

لكن مراسل الجزيرة أشار إلى أن المحتجين اتهموا ماكرون بالتواطؤ في ما يجري بغزة، قائلين إنهم لا يريدون فقط تصريحات جوفاء.

وتابع أن هؤلاء يطالبون بأن تتخذ الحكومة الفرنسية قرارات بفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف الإبادة، ورفع الحصار عن غزة.

كما أشار إلى أن المتظاهرين يطالبون بأن توقف فرنسا تسليح إسرائيل، وتسحب سفيرها من تل أبيب، وتضغط لإعادة النظر في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

مظاهرة في أمستردام تضامنا مع الفلسطينيين في #غزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.. مراسل الجزيرة عبد الله الشامي ينقل لنا المشهد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/0xwi1xhX1Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 24, 2025

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مظاهرات بإيطاليا وهولندا

كما خرجت اليوم مظاهرة في مدينة ميلانو (شمالي إيطاليا) تطالب بوقف الحرب على غزة.

وقال مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي إن المظاهرة شارك فيها نقابات عمالية وجمعيات حقوقية إيطالية وعربية.

وأضاف أن المسيرة نظمت تحت عنوان كبير "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وتابع أن المشاركين طالبوا بوقف ما وصفوها بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن عدة شعارات رفعت خلال المسيرة، منها "أغيثوا غزة"، و"أدخلوا المساعدات"، و"أوقفوا المجاعة"، و"أوقفوا قتل الأطفال"، و"حاسبوا إسرائيل وقادتها على جرائمهم".

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، خرجت مظاهرة دعت إليها مؤسسات حقوقية وناشطون للاحتجاج على استمرار الحرب والمجاعة في قطاع غزة.

وتشهد أمستردام ومدن هولندية أخرى مظاهرات أسبوعية تنديدا بجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في غزة.

احتجاج بإندونيسيا

وفي إندونيسيا، تظاهر اليوم آلاف من كوادر "حزب العدالة والرفاه" شمالي العاصمة جاكرتا تضامنا مع قطاع غزة ولمطالبة العالم باتخاذ خطوات حقيقية لوقف الإبادة الجماعية هناك.

كما طالب المتظاهرون برفع الحصار المفروض على غزة، وبمبادرات رسمية وشعبية تتيح توزيع المساعدات الغذائية والطبية بشكل كامل.

وحث قادة الحزب مجلس الأمن الدولي على عقد اجتماع طارئ لمناقشة نشر قوات حفظ سلام في فلسطين.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل العدوان على غزة بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ ذلك الوقت، أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 3700 فلسطيني وإصابة 10 آلاف آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.