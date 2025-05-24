مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في يطا واعتقالات في نابلس وجنين

أقدم مستوطنون -اليوم السبت- على تقطيع واقتلاع أشجار زيتون، وتخريب ممتلكات المواطنين شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط الإعلامي أسامة مخامرة أن مستوطنين قطعوا واقتلعوا أعدادا كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة في منطقة حوارة شرق يطا، بعد أن خربوا سياجا يحيط بالأرض التي تعود ملكيتها للمواطن محمد إبراهيم العدرة.

تزامنا مع ذلك، هدم مستوطنون خياما وعرائش في منطقة البويب شرق يطا، وواصلوا اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين لدفعهم إلى الرحيل القسري تمهيدا للتوسع الاستيطاني.

وفي أريحا، دمر مستوطنون، اليوم، ممتلكات أحد المواطنين في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال غرب أريحا.

وأفادت مصادر بأن المستوطنين دمروا بركس أغنام تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، كما قاموا بتدمير خزان مياه يستخدم لأغراض الشرب وتربية المواشي.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، 3 شبان من بلاطة البلد شرق المدينة شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في بلاطة البلد واعتقلت الشابين عز الدين دويكات، وأمير دويكات قبل انسحابها من المنطقة.

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وأضافت أن قوات الاحتلال دهمت إحدى البنايات في حي رفيديا واعتقلت شابا ثالثا.

كذلك في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنا من الحي الشرقي للمدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من جنين بعدة آليات عسكرية، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت ربيع نصار من منزله بعد تفتيشه.

ويتواصل عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها منذ 125 يوما، مخلفا 40 شهيدا ومئات المعتقلين، كما نصبت قوات الاحتلال بوابات حديدية على مداخل مخيم جنين وعزلته بشكل كامل.

ومنذ مطلع 2025، نفّذ المستوطنون نحو 1200 اعتداء، بينها 341 في أبريل/نيسان الماضي، استهدف 38% منها التجمعات البدوية شرق الضفة، مع محاولات لإقامة 10 بؤر استيطانية.

وبلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنّف على أنها رعوية وزراعية، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد ما لا يقل عن 969 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفا، حسب معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.