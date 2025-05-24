لبنان يختتم اليوم آخر مراحل انتخاباته البلدية بالجنوب والنبطية

يختتم لبنان اليوم السبت المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وسط أجواء أمنية مشحونة في أعقاب غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق عدة بجنوب البلاد.

ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه منذ عام 2016، بعد تأجيلات متكررة على خلفية الأزمات السياسية والأمنية، منها الفراغ الرئاسي والعدوان الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأدى إلى نزوح قرابة 1.4 مليون شخص.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتستقبل الناخبين في ظل تدابير أمنية مشددة، على أن تغلق مساء ويبدأ بعدئذ فرز الأصوات.

وسجلت نسب اقتراع متدنية في الساعات الأولى من التصويت، بلغت 0.79% في محافظة الجنوب و0.99% في محافظة النبطية، بحسب وزارة الداخلية والبلديات.

وقال رئيس الوزراء نواف سلام إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة جاءت في "توقيت خطير"، مؤكدا أن حكومته تدين هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وتوزعت الانتخابات البلدية على 4 مراحل بدأت في 4 مايو/أيار الجاري بمحافظة جبل لبنان، تلتها في 11 مايو/أيار بمحافظتي الشمال وعكار، ثم في 18مايو/أيار في بيروت والبقاع، لتختتم اليوم في الجنوب.

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وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى قضاء جزين إن "المشاركة في بناء لبنان الغد مسؤولية وطنية"، مهنئًا الفائزين بالتزكية ومباركًا لمن سيفوز في صناديق الاقتراع.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تواصل إسرائيل خرقه بشكل شبه يومي، إذ وثقت مصادر رسمية مقتل 204 أشخاص وإصابة 501 آخرين منذ بدء الهدنة، مما يضاعف من التحديات التي تواجهها المناطق الجنوبية، لا سيما في ظل استمرار النزوح والدمار الواسع في البنى التحتية.