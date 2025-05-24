عشرات الشهداء بغزة و300 حالة إجهاض جراء نقص الغذاء

أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 44 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، في حين أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع تسجيل وفاة أكثر من 300 امرأة تعرضن للإجهاض، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أن من بين شهداء قصف الاحتلال المستمر منذ فجر اليوم، 25 في جنوبي القطاع، في حين أكد مراسل الجزيرة استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على منطقة المواصي في رفح جنوبي غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي التفاح، شرقي مدينة غزة وإصابة فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية أثناء بحثه عن الغذاء في منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن فرق الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في "جباليا البلد"، شمالي قطاع غزة، بينما شيع فلسطينيون جثامين عدد من الشهداء من "مجمع ناصر الطبي" في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت إن 79 شهيدا، و211 مصابا، وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة، لصعوبة الوصول إليها.

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ووفق وزارة الصحة، فإن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 53 ألفا و900 شهيد، وأكثر من 122 ألفا و593 مصابا.

300 حالة إجهاض

من جانب آخر، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بتسجيل وفاة أكثر من 300 امرأة جراء الإجهاض بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

وأوضح المكتب وفاة 242 بسبب نقص الغذاء والدواء و58 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، مشيرا إلى أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية.

وقد أكد مستشفى الكويت الميداني بخان يونس اليوم نفاد المكملات الغذائية وأدوية الأطفال والحوامل وكبار السن.

وأوضح المستشفى نفاد الطعام المخصص للمرضى والطواقم الطبية مما يؤثر على قدرة المستشفى على العمل، وطالب المنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية.

🔴 اليونيسيف: أكثر من 9 آلاف طفل عولجوا من سوء التغذية في قطاع غزة مُنذ بدء العام الجاري#غزه_تموت_جوعاً pic.twitter.com/8weLZdoFnG — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) May 24, 2025

من جهته، أعلن برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مؤكدا أن ما يتم تقديمه ووصوله من مساعدات لا يكفي.

وقال البرنامج الأممي "نستغل كل فرصة لتقديم المساعدات الغذائية إلى غزة ونحتاج إلى وصول فوري وآمن وبدون قيود للمساعدات إلى غزة لتفادي المجاعة وإنقاذ الأرواح".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى وقف إطلاق نار دائم، والإفراج الفوري عن الأسرى، ووصول المساعدات الإنسانية الى غزة بشكل كامل.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لديها الكادر البشري اللازم، وشبكات التوزيع، والعلاقات المجتمعية اللازمة، لتوزيع المساعدات وأضاف أن هناك 9 آلاف شاحنة محملة بالإمدادات تنتظر الدخول إلى غزة.

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ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي في بيانٍ الاثنين الماضي.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.