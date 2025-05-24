الاحتلال يكثّف قصفه على غزة وأكثر من 20 شهيدا بينهم أطفال

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع أكثر من 20 شهيدا، وعددا من المصابين منذ فجر اليوم السبت.

وقد أفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وإصابة العشرات في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إن عددا من الفلسطينيين أُصيبوا بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وذكر بيان مقتضب، صدر عن إدارة مستشفى العودة الأهلي وسط القطاع، أن فلسطينيا استُشهد وأُصيب 5 آخرون بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط مسجد القسام في النصيرات.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان ثانٍ، إن فلسطينيين بينهما طفل أصيبا في قصف إسرائيلي طال منزلا شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي محافظة الشمال، أطلقت آليات الجيش ومسيّراته النيران بشكل مكثف شرق بلدتي جباليا وبيت لاهيا.

وقد كشفت وزارة الصحة بغزة أن 21 شهيدا سقطوا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.