الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بشبهة طعن جندي قرب الخليل

أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني بزعم إقدامه على طعن جندي عند أحد الحواجز المؤدية إلى منطقة "تل ارميدة"، في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال بيان للجيش إن الجنود الموجودين على الحاجز أطلقوا النار تجاه الشاب وأصابوه، في حين لم تقع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت مصادر للجزيرة أن الإسعاف الإسرائيلي نقل الشاب وهو مصاب بقدمه، وسط استنفار كبير لجنود الاحتلال في المنطقة.

وقال الصحفي منتصر نصار للجزيرة إن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة بعيدة عن أماكن السكن، كما أنها محاطة بكثير من الحواجز وهي منطقة مغلقة.

وأضاف نصار أن قوات الاحتلال تنكّل بشكل مستمر بالفلسطينيين في منطقة تل الرميدة والحارات المجاورة لها.

وتحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إصابة جندي وإطلاق نار على شاب بعد الاشتباه بعملية طعن في كريات أربع.