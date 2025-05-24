عاجل | أ. ب عن جنود إسرائيليين ومعتقلين: استخدام إسرائيل للدروع البشرية في غزة منتشرة
24/5/2025-|آخر تحديث: 12:16 (توقيت مكة)
أ. ب عن جنود إسرائيليين ومعتقلين: استخدام إسرائيل للدروع البشرية في غزة منتشر على نطاق واسع
أ. ب عن معتقل سابق:
- المرة الوحيدة التي لم أكن فيها مقيدا أو معصوب العينين عندما استخدمني جنود الاحتلال درعا
- أجبرت على دخول منازل بغزة وكاميرا مثبتة على جبهتي للتأكد من خلوها من قنابل ومسلحين
- الجنود الإسرائيليون أجبروني على أن أكون درعا بشريا وهددوني بالقتل إن لم أفعل
أ. ب عن ضابط إسرائيلي: الأوامر كانت تأتي من الأعلى وفي بعض الأحيان استخدم كل فصيل فلسطينيا لتطهير المواقع
أ. ب عن الجيش الإسرائيلي: الجيش يحظر تماما استخدام المدنيين دروعا بشرية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة