عاجل | أ. ب عن جنود إسرائيليين ومعتقلين: استخدام إسرائيل للدروع البشرية في غزة منتشرة

أ. ب عن جنود إسرائيليين ومعتقلين: استخدام إسرائيل للدروع البشرية في غزة منتشر على نطاق واسع

أ. ب عن معتقل سابق:

المرة الوحيدة التي لم أكن فيها مقيدا أو معصوب العينين عندما استخدمني جنود الاحتلال درعا

أجبرت على دخول منازل بغزة وكاميرا مثبتة على جبهتي للتأكد من خلوها من قنابل ومسلحين

الجنود الإسرائيليون أجبروني على أن أكون درعا بشريا وهددوني بالقتل إن لم أفعل

أ. ب عن ضابط إسرائيلي: الأوامر كانت تأتي من الأعلى وفي بعض الأحيان استخدم كل فصيل فلسطينيا لتطهير المواقع

أ. ب عن الجيش الإسرائيلي: الجيش يحظر تماما استخدام المدنيين دروعا بشرية

التفاصيل بعد قليل..