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عاجل | أ. ب عن جنود إسرائيليين ومعتقلين: استخدام إسرائيل للدروع البشرية في غزة منتشرة

24/5/2025-|آخر تحديث: 12:16 (توقيت مكة)

أ. ب عن جنود إسرائيليين ومعتقلين: استخدام إسرائيل للدروع البشرية في غزة منتشر على نطاق واسع

أ. ب عن معتقل سابق:

  • المرة الوحيدة التي لم أكن فيها مقيدا أو معصوب العينين عندما استخدمني جنود الاحتلال درعا
  • أجبرت على دخول منازل بغزة وكاميرا مثبتة على جبهتي للتأكد من خلوها من قنابل ومسلحين
  • الجنود الإسرائيليون أجبروني على أن أكون درعا بشريا وهددوني بالقتل إن لم أفعل

أ. ب عن ضابط إسرائيلي: الأوامر كانت تأتي من الأعلى وفي بعض الأحيان استخدم كل فصيل فلسطينيا لتطهير المواقع

أ. ب عن الجيش الإسرائيلي: الجيش يحظر تماما استخدام المدنيين دروعا بشرية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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