عائلات الأسرى تتظاهر أمام منازل مسؤولين إسرائيليين للمطالبة بصفقة تبادل

تظاهر عشرات الإسرائيليين اليوم السبت أمام منازل كل من رئيس البلاد إسحاق هرتسوغ ووزير التعليم يوآف كيش ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.

يأتي ذلك وسط دعوات عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مظاهرات حاشدة في تل أبيب اليوم تحت شعار "الشعب مع المخطوفين".

وقالت هيئة عائلات الأسرى -في بيان لها- إن كل الإسرائيليين يريدون عودة المختطفين ووقف الحرب، وإن الأوان قد آن لكي "تستجيب الحكومة لإرادة الشعب وتعيد جميع المخطوفين دفعة واحدة".

كما اتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "يريد دفن الرهائن في الأنفاق" من خلال توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وشددت على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب، محذرة من أن الأخير يجر إسرائيل إلى كارثة ويقودها لحرب ستقتل الأسرى ومزيدا من الجنود.

كما حذرت من أن الحرب الحالية تخدم فقط نتنياهو وشركاءه المنفصلين عن المجتمع، وفق نص البيان.

وبخصوص قرار نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، قالت عائلات الأسرى إن رئيس الحكومة يريد تعيين شخص في هذا المنصب "غير معني بإعادة الرهائن ويريد حربا أبدية"، وإنها لن تقبل بهذا الأمر.

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يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.