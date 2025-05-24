تأهب في كييف بعد هجوم روسي مع بدء عملية تبادل الأسرى

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو حالة التأهب في العاصمة، بعد هجوم روسي بمسيّرات وصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، في الوقت الذي بدأت فيه المرحلة الأولى من عملية تبادل أسرى كبيرة بين البلدين.

وكتب كليتشكو في منشور على تليغرام "انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركّب يشنه العدو".

وقال كليتشكو إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم الكبير، مضيفا أن اثنين من الجرحى نقلا إلى المستشفى بينما يتلقى الآخرون العلاج في مكان الحادث.

وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من صواريخ باليستية متجهة نحو العاصمة.

وأفاد رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو باندلاع حريقين في منطقة سفياتوتشينسكي وسقوط حطام صاروخي في منطقة أوبولونسكي وحطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في منطقة سولوميانسكي.

وقالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية قتلت شخصين وأصابت عدة أشخاص آخرين في مدينة أوديسا الساحلية الجمعة.

من جهتها، قالت القوات المسلحة الروسية إن أوكرانيا استهدفتها بـ788 طائرة مسيرة وصاروخ منذ الثلاثاء، جرى إسقاط 776 منها.

وأعلن الطرفان الجمعة عن تبادل 390 شخصا من كل جانب، في "المرحلة الأولى"، على أن تستمر العملية السبت والأحد.

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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة تحدد شروط موسكو لإبرام اتفاق سلام طويل الأمد بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الجارية.

وأضاف لافروف، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ملتزمة بالعمل على التوصل إلى تسوية سلمية للحرب مع كييف.

وبدأ البلدان أمس أول مرحلة من عملية تبادل كبيرة للأسرى شملت 270 عسكريا و120 مدنيا أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.

واتفق الروس والأوكرانيون في 16 مايو/أيار على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ عام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة.