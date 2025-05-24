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الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة داخل الخط الأخضر تندد بالحرب

مظاهرة في أم الفحم منددة بالعدوان على غزة https://x.com/PalinfoAr/status/1926273473086640294
شرطة الاحتلال اعتقلت شابين وقمعت المتظاهرين خلال المظاهرة (مواقع التواصل )
24/5/2025

فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفضا للاعتقالات الإدارية في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر.

وطالبت المظاهرة، التي شارك بها مئات الفلسطينيين، بوقف الحرب على قطاع غزة، وإلغاء الاعتقال الإداري. كما عبر المشاركون عن تضامنهم مع القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية الذي اعتقل إداريا عقب مشاركته في مظاهرة مماثلة قبل أشهر.

وقالت مصادر للجزيرة إن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين وقمعت المتظاهرين خلال المظاهرة، واعتدت عليهم.

المصدر : الجزيرة

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