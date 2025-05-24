الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة داخل الخط الأخضر تندد بالحرب

فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفضا للاعتقالات الإدارية في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر.

وطالبت المظاهرة، التي شارك بها مئات الفلسطينيين، بوقف الحرب على قطاع غزة، وإلغاء الاعتقال الإداري. كما عبر المشاركون عن تضامنهم مع القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية الذي اعتقل إداريا عقب مشاركته في مظاهرة مماثلة قبل أشهر.

عاجل | شرطة الاحتلال تعتقل شاباً ثانياً من تظاهرة حاشدة بمدينة أم الفحم، بعد انطلاقها لمساندة غزة ورفضاً لحملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين بالداخل المحتل عام 48. pic.twitter.com/gkM4OjTOe6 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 24, 2025

وقالت مصادر للجزيرة إن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين وقمعت المتظاهرين خلال المظاهرة، واعتدت عليهم.