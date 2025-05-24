اعتقالات وإصابات وإحراق آراض.. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بالضفة

أصيب اليوم عشرات الفلسطينيين، جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على السكان بمواقع مختلفة في الضفة الغربية، وشملت اعتداءات اليوم اقتحام أحد المدارس وإرهاب الأطفال بها، وحرق أشجار زيتون وعنب وصبار، وتدمير حظيرة أغنام وخزان مياه.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في الضفة الغربية، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحامها بلدتي، سعير وشيوخ، شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.

ودهمت قوات الاحتلال مناطق عدة في البلدتين، وسط مواجهات مع الأهالي، وسيرت دورياتها في البلدتين، ونصبت عددا من الحواجز، وفتشت سيارات الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة بإصابة 5 فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين على تجمع مغاير الدير شرقي رام الله.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية المنيا قرب بيت لحم بالضفة الغربية.

هذا وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين اقتلعوا وخربوا اليوم أشجار زيتون في منطقة حُوّارة، جنوب محافظة الخليل؛ كما هاجموا تجمع "عرب المليحات"، شمال مدينة أريحا.

خريطة الاعتداءات

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 أطفال فلسطينيين بعد دهم منازلهم في بلدة بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال رئيس بلدية بلدة سبسطية بمحافظة نابلس محمد عازم، إن مستوطنين من مستوطنة شافي شمرون وبؤرة استيطانية جديدة بالمنطقة، أحرقوا 40 دونما من أراض في سهل البلدة مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطنين محمد باسل محيبش ومفيد رشيد شهاب.

وأضاف عازم أن محصول القمح أحرق بالكامل، ما أدى لتكبد المزارعين محيبش وشهاب خسائر فادحة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وفي شرق الضفة، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) حسن مليحات، إن مستوطنين أقدموا على قطع أنابيب مياه الشرب الواصلة إلى تجمع شلال العوجا الفلسطيني البدوي في منطقة العوجا بمحافظة أريحا والأغوار.

وأضاف مليحات أن ذلك يأتي إطار سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على السكان ودفعهم للرحيل عن أراضيهم، بحسب ما نقلت وكالة وفا.

وفي شمال المحافظة ذاتها، اقتحمت مجموعة مستوطنين في وقت سابق اليوم مدرسة عرب الكعابنة، وتجولوا في محيطها بحماية الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إرهاب الأطفال، بحسب بيان لمنظمة البيدر.

كما دمر مستوطنون آخرون حظيرة أغنام لأحد المواطنين وخزان مياه يستخدم لأغراض الشرب وتربية المواشي في تجمع عرب المليحات الفلسطيني البدوي شرقي المحافظة، وفق بيان لمنظمة البيدر.

وفي جنوب الضفة، أقدم مستوطنون على اقتلاع نحو 70 شجرة زيتون مثمرة في بلدة يطا بمحافظة الخليل، وفق وفا.

وفي وسط الضفة، أضرم أحد المستوطنين النيران بأراض زراعية بالمنطقة الشمالية من بلدة سنجل ما أدى إلى حرق 10 أشجار زيتون، إضافة إلى عدد آخر من أشجار العنب والصبّار، وفق تصرح رئيس بلدية البلدة معتز طوافشة للأناضول.

وفي 21 أبريل/نيسان الفائت، استشهد فلسطيني اختناقا عقب هجوم نفذه مستوطنون على سنجل أحرقوا خلاله بيوتا ريفية وممتلكات واعتدوا على المواطنين.

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حصيلة الاعتداءات

هذا وقد أفاد مركز معلومات فلسطين (معطى) أن المستوطنين قاموا بـ900 اعتداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025 حتى 24 مايو/أيار 2025.

ومن جهتها، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، أن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.