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12 جريحا بهجوم في محطة قطارات بهامبورغ

epa12129303 A person is stretchered into an ambulance outside the central station in Hamburg, Germany, 23 May 2025, following a knife attack at the station that left several people wounded, some critically according to police. The assailant was a 39-year-old woman the police said. EPA-EFE/NEWS5 / RENE SCHROEDER GERMANY OUT
بعض الإصابات وصفت بالحرجة وجرى نقلها للعلاج (الاوروبية)
23/5/2025

جُرح 12 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا الجمعة، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وجاء في منشور لشرطة هامبورغ على منصة إكس "وفق المعلومات الأولية، هاجم أحدهم عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية".

في حين أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء بإصابة 12 شخصا، حياة بعضهم بخطر.

وأكدت الشرطة المحلية أنها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به.

ونقلت وكالة الأنباء الأوروبية عن الشرطة أن الهجوم نفذته سيدة تبلغ من العمر 39 عاما.

وقال صحيفة "بيلد" إن 3 من المصابين في حالة حرجة و3 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، و6 أصيبوا بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

المصدر : وكالات

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