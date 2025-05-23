12 جريحا بهجوم في محطة قطارات بهامبورغ

جُرح 12 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا الجمعة، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وجاء في منشور لشرطة هامبورغ على منصة إكس "وفق المعلومات الأولية، هاجم أحدهم عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية".

في حين أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء بإصابة 12 شخصا، حياة بعضهم بخطر.

وأكدت الشرطة المحلية أنها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به.

ونقلت وكالة الأنباء الأوروبية عن الشرطة أن الهجوم نفذته سيدة تبلغ من العمر 39 عاما.

وقال صحيفة "بيلد" إن 3 من المصابين في حالة حرجة و3 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، و6 أصيبوا بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.