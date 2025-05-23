مفوضية أممية: اليأس دفع مئات الروهينغا للهلاك في البحر

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إن اليأس والوضع الإنساني المتردي في ميانمار وبنغلاديش ربما أديا إلى مصرع ما يقدر بنحو 427 لاجئا من أقلية الروهينغا في البحر.

وفي 9 و10 مايو/أيار الجاري غرق قاربان يحملان نحو 514 من الروهينغا يعتقد أنهم غادروا مخيم كوكس بازار للاجئين في بنغلاديش وولاية راخين بميانمار.

وذكرت المفوضية أنه عُثر على 87 ناجيا فقط، وأكدت أن احتمال مصرع 427 راكبا يجعل المأساة هي "الأكبر" للروهينغا في البحر منذ بداية العام.

وأضافت أن اختيار ركوب القوارب خلال الرياح الموسمية وما يصاحبها من أمواج عاتية يعكس حالة من اليأس.

وأفادت المفوضية بأن محنة تلك الأقلية ربما تفاقمت بسبب خفض تمويل المساعدات، إذ شهدت المساعدات الإنسانية اضطرابات بسبب تخفيض التمويل من الجهات المانحة الرئيسية.

خفض المساهمات

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد أعلنت خفض مساهماتها في المساعدات الإنسانية مقابل منح الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا والصين.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية في آسيا والمحيط الهادي هاي كيونغ جون إن "الوضع الإنساني المتردي الذي تفاقم بسبب خفض التمويل له تأثير مدمر على حياة الروهينغا، إذ يدفع المزيد منهم إلى رحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان والحماية وحياة كريمة".

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وحثت المفوضية على توفير المزيد من الدعم المالي، لضمان استقرار حياة لاجئي الروهينغا في الدول المضيفة مثل بنغلاديش والنازحين داخليا في ميانمار.

وأوضحت أنها تلقت حتى الآن تمويلا بنسبة 30% فقط من إجمالي دعم طلبته بقيمة 383 مليون دولار في 2025.

وتلقت المفوضية تبرعات تجاوزت ملياري دولار من الولايات المتحدة في 2024، أي ما يمثل 40% من إجمالي المساهمات.