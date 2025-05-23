مظاهرات حاشدة في الأردن واليمن والمغرب دعما لغزة

شهدت مدن في المغرب والأردن واليمن مظاهرات واسعة إسنادا لغزة وتنديدا بمجازر الاحتلال في القطاع.

ففي المغرب، خرجت أكثر من 100 مظاهرة في عشرات المدن تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة، واستنكارا لتجويع المدنيين بالقطاع المحاصر، وإحراق جيش الاحتلال المستشفيات.

ويواصل المغاربة الخروج إلى الشوارع بوتيرة شبه يومية ضمن حراكهم المستمر المندد بحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ نحو 19 شهرا.

صور| مظاهرات في مختلف أنحاء المغرب رفضاً للتطبيع، وتضامناً مع غزة، وتنديداً بمجازر الاحتلال المستمرة. pic.twitter.com/FybqEoNzId — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2025

وأعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) عن خروج أكثر من 100 مظاهرة في أكثر من 50 مدينة مغربية في الجمعة الـ77 من الاحتجاجات، حيث اختارت لهذا اليوم شعار "لا لتهجير الشمال.. لا لتجويع غزة.. لا للتطبيع".

وفي الأردن، شهدت العاصمة عمّان مسيرة شعبية كبرى انتصار لغزة، وردد المتظاهرون شعارات عديدة، منها "يا إعلام صوّر ذيع.. ابن الأردن ما ببيع".

"يا ابن غزة، لا تسامحهم".. تظاهرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمّان؛ إسناداً لغزة ورفضاً للتطبيع pic.twitter.com/p8HABPSf6h — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025

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وفي اليمن، وتحت شعار "ثباتا مع غزة.. سنُصعّد في مواجهة جريمة الإبادة والتجويع" شهدت العاصمة صنعاء مظاهرة ضخمة تأييدا لغزة.

وبحسب قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، فقد شهد ميدان الـ70 في العاصمة صنعاء اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة نصرة وإسنادا لغزة وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني مع القضية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللافتات المؤكدة على ثبات الشعب اليمني في موقفه المساند للشعب الفلسطيني، والمنددة بالعدوان والمجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة.

صور جديدة.. تظاهرة ضخمة في العاصمة اليمنية صنعاء، تحت شعار: (ثباتاً مع غزة.. سنُصعد في مواجهة جريمة الإبادة والتجويع). pic.twitter.com/5RFjJQliMD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025

ومطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام إسرائيلي.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.