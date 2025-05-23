مستوطنون يهاجمون بلدة بروقين ويحرقون منازل وعربات الفلسطينيين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 فلسطينيين بحروق نتيجة إحراق المستوطنين منازل في بلدة بروقين غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

فقد هاجم مستوطنون متطرفون منازل الفلسطينيين في بلدة بروقين، وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن عشرات المستوطنين هاجموا عدداً من منازل الفلسطينيين في البلدة وأضرموا النيران فيها، كما أحرقوا عدداً من المركبات داخل البلدة.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة لحظة إشعال النيران بالمنازل والمركبات في البلدة.

#فيديو | مستوطنون يحرقون منازل المواطنين في قرية بروقين غرب سلفيت pic.twitter.com/M02a8amg6z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 22, 2025

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة للجزيرة إن أهالي البلدة في حالة رعب بعد اعتداء المستوطنين، كما أن جيش الاحتلال اقتحم بروقين مجددا مساء اليوم لحماية المستوطنين ودعم اعتداءاتهم.

ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع اقتحام جديد ينفذه الاحتلال في البلدة، في إطار عملية مطاردة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل قرابة أسبوع وأدت لمقتل مستوطنة وجرح آخرين، في حين تعاني البلدة من إغلاقات واعتداءات وتنكيل من قبل الاحتلال والمستوطنين.

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وقالت مصادر محلية للجزيرة في وقت سابق، إن قوات الاحتلال استولت على عدد من منازل بروقين وحولتها إلى مراكز تحقيق ميداني مع الأهالي، وسط عمليات تفتيش واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها انتقاما منذ بدء الحصار.

وتوازيا مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق تقارير هيئات فلسطينية.