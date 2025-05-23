إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ جديد من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة اعتراض صاروخ جديد قادم من اليمن هو الثالث منذ فجر أمس.

وجاء ذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بإسرائيل بعد رصد صاروخ قادم من اليمن.

ويعد الصاروخ الذي تم اعتراضه هو الثالث الذي يتم إطلاقه من اليمن خلال حوالي 24 ساعة.

وأطلقت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن صاروخين على إسرائيل أمس الخميس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل إذ أعلن جيشها اعتراض الصاروخين، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشنّ الحوثيون هجمات صاروخية متكررة استهدفت إسرائيل، معتبرين ذلك "ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة". وتعهدوا باستمرار هجماتهم الصاروخية على إسرائيل "ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع".