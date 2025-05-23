عشرات الشهداء والمفقودين بغارات إسرائيلية عنيفة على غزة

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 85 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس، بينما تواصل قوات الاحتلال قصفها وغاراتها على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات وفقدان نحو 30 شخصا بغارات إسرائيلية استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق يعود لعائلة دردونة في جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

ونقل مراسل الجزيرة عن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية أنها تعمل بإمكانات محدودة جدا لمحاولة انتشال الجثامين وإنقاذ العالقين.

وتشهد جباليا البلد منذ أيام غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة أوقعت عشرات بين شهداء ومصابين.

كما نقل مراسل الجزيرة في غزة عن مصادر طبية ومصادر في الدفاع المدني الفلسطيني قولها إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وعناصر لتأمين المساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة، كما قصف محطة تحلية مياه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

تشييع شهداء

وأفاد المراسل عن مصادر طبية بأن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

إعلان

في السياق ذاته، ذكر مراسل الجزيرة أن 5 فلسطينيين استشهدوا وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن طواقم الإسعاف الفلسطينية نقلت جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق أمس الخميس، شيّع فلسطينيون جثامين شهداء قضوا في قصف إسرائيلي في خان يونس، بينما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها على المحاور الشرقية والجنوبية للمدينة.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.