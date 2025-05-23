خطة للتوعية ومنصة لشكاوى العدالة الانتقالية بسوريا

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بسوريا -اليوم الجمعة- وضع خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى.

وقال رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف إنه سيتم وضع خارطة طريق ستكون مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية.

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن عبد اللطيف أن الهيئة "ستستعين بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية، وستعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم وكشف انتهاكات النظام البائد".

"ستعمل خلال المهلة المحددة بثلاثين يومًا لتشكيل فريق العمل.."

رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: سنعتمد خارطة طريق عملية واضحة المراحل مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته 🔗 https://t.co/33kF9ivwuu#سانا #سوريا pic.twitter.com/IkiwvTTUem — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 23, 2025

لن تكون انتقامية

وقال عبد اللطيف إن دعم الرئيس أحمد الشرع والحكومة والشعب يشكل دافعا قويا لمواصلة هذه المهمة الوطنية، وإن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية بل قائمة على كشف الحقيقة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

وعن المنصة الإلكترونية لتلقي الشكاوى، قال إنها ستكون فاعلة لإنصاف وتكريم الضحايا وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة، وإن الهيئة تعتمد آليات فاعلة وتركز على حقوق الضحايا وتعنى بمساءلة المسؤولين.

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وتعهد عبد اللطيف بتشكيل فريق عمل يضم ممثلي الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين واختصاصيين في الأدلة الجنائية، مؤكدا "سنكون صوتا صادقا للضحايا لكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات".

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أصدرت الرئاسة السورية مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

ونص المرسوم على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وينتظر مئات الآلاف من السوريين الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم الذين غيبوا في سجون ومعتقلات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.