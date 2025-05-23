بوليتيكو: إحباط وغضب بإدارة ترامب من نتنياهو وحكومته

نقل موقع "بوليتيكو" عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن مسؤولين في الإدارة الأميركية محبطون من نهج إسرائيل في التعامل مع واشنطن والشرق الأوسط وغاضبون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما نقل بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنتنياهو تمر بتوتر بسبب خلافات بشأن التعامل مع أزمات بالشرق الأوسط، كما اعتبروا وصف الوضع الحالي بأنه انقطاع في العلاقة بين ترامب ونتنياهو بالمبالغ فيه.

وبشأن حادثة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي بقلب العاصمة الأميركية واشنطن ليلة الأربعاء الماضي، قال المسؤولون إنه من غير المرجح أن يغير ذلك من واقع التوتر في علاقة ترامب ونتنياهو.

نفى نتنياهو الأربعاء الماضي صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، بعد زيارة قام بها ترامب للخليج الأسبوع الماضي ولم تشمل إسرائيل.

ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب على غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع، حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات المحدودة التي سمح بها منذ اندلاع الحرب في أزمة إنسانية عميقة.