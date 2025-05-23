استشهاد يقين حمّاد الطفلة الفلسطينية الناشطة على مواقع التواصل

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة باستشـهاد الطفلة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي يقين خضر حماد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

متابعة |استشــهاد الطفلة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي "يقين خضر فتحي حماد" جراء قصف الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/oD5HjFoyUZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2025

وقد تداولت منصات عدة خبر استشهاد الطفلة يقين، في حين ندد ناشطون بمقتلها، مشيرين إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الطفولة، في ظل حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

القصفُ الإسرائيلي يُغيّب صوتاً جديداً من أصوات غزة.. استشهاد الطفلة الناشطة "يقين حمّاد" بقصف الاحتلال على دير البلح pic.twitter.com/2IXlgdVvlz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025

وكانت تقارير حقوقية وثقت مرارا استهداف الاحتلال وإعدامه أطفالا في غزة، واصفة تلك الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن الحرب في قطاع غزة أودت بحياة المزيد من الأطفال بوحشية غير مسبوقة.

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وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأشهر الماضية أن الأطفال الذين قتلوا جراء الحرب بغزة تجاوزوا حصيلة عددهم في 4 سنوات من النزاعات بجميع أنحاء العالم.