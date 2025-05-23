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أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا لمناطقهم

Trucks carrying around 60 displaced families gather on the highway as they head to their village, Kafr Sijna, after more than five years in the Atmeh camps near the Syrian-Turkish border, on a highway north of Kafr Sijna, Syria, Sunday, May 18, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
شاحنات تحمل نازحين سوريين عائدين لديارهم بقرية كفر سجنة بعد أن أمضوا سنوات في مخيمات قرب الحدود مع تركيا (أسوشيتد برس)
23/5/2025

أعلنت الأمم المتحدة -الجمعة- عودة أكثر من 1.5 لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي عقدته أيدم وسورنو، التي تشغل منصب مدير العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت وسورنو "يحتاج 16.5 مليون شخص في سوريا للمساعدات الإنسانية والحماية"، مؤكدة استمرار العمليات الإنسانية رغم الصعوبات المتزايدة.

وأضافت "تصل الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ما متوسطه 2.4 مليون شخص شهريًا من خلال عملياتها المحلية والعابرة للحدود".

وأعربت عن أملها أن يسهم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش والتنمية.

وأردفت أن أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم.

كذلك، عاد أكثر من نصف مليون لاجئ من البلدان المجاورة لسوريا إلى بلدهم.

ومؤخرا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

يذكر أنه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة المسلحة على العاصمة "دمشق، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد".

وفيما يلي صور توثق لحظات العودة:

A Syrian man unloads a truck as around 60 displaced families, supported by an NGO, return to their village after more than five years in the Atmeh camps near the Syrian-Turkish border, in Kafr Sijna, south of Idlib, Syria, Sunday, May 18, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
لحظة عوة أسرة سورية لمنزلها في جنوب إدلب بعد أن أمضت سنوات صعبة في مخيم بضواحي أطمة بالقرب من تركيا (أسوشيتد برس)
A man greets trucks carrying displaced families as they return, supported by an NGO, to their village after more than five years in the Atmeh camps near the Syrian-Turkish border, in Kafr Sijna, south of Idlib, Syria, Sunday, May 18, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
رجل يلوح بالترحاب للعائلات السورية العائدة لديارها من مخيمات النزوح (أسوشيتد برس)
Residents work on rebuilding their properties damaged during the war in Ein el-Fijeh, Barada Valley, Syria, Thursday, May 8, 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki)
سوريون يعملون على إعادة تأهيل منازلهم بعد سقوط نظام بشار الأسد (أسوشيتد برس)

المصدر : وكالة الأناضول

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