منتدى حقوقي يدين ترحيل الهند لاجئين روهينغيين عبر البحر

أدانت منظمة حقوقية ميانمارية ما وصفته بـ"الجريمة الإنسانية البشعة" التي اقترفتها الهند بدفع مجموعة من لاجئي الروهينغا إلى البحر وترحيلهم قسرا على متن قوارب صغيرة وغير آمنة.

ووفق "منتدى بورما للسلام والتنمية" فإن الحادثة أسفرت عن غرق العشرات منهم، ومنهم نساء وأطفال.

ورأى المنتدى، ومقره المملكة المتحدة، أن هذا التصرف يمثل "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

ودعا المنتدى إلى فتح تحقيق مستقل بمشاركة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الفاجعة.

وطالب المنتدى الهند بالوفاء بالتزاماتها الدولية ووقف كافة الممارسات القسرية وغير القانونية بحق اللاجئين الروهينغا. كما ناشد الدول الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم إنساني عاجل للروهينغا الذين يواجهون الاضطهاد والموت غرقاً أثناء بحثهم عن الأمان والكرامة.

وأشار البيان إلى معاناة الروهينغا المستمرة، من العنف والتشريد والحرمان من الجنسية، مؤكدا الحاجة إلى تحرك دولي عاجل وموحد لمنع تكرار المأساة وحماية أرواح الأبرياء وضمان كرامة الإنسان الروهينغي.