"قتل لمجرد القتل".. جريمة جديدة للاحتلال بغزة تغضب المغردين

أثار استهداف طائرة مُسيّرة إسرائيلية شابا نازحا من حي الشجاعية شرق غزة موجة غضب وتعاطف واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنديدا بما وصفه النشطاء بجريمة جديدة بحق المدنيين العزل في غزة.

وجاء ذلك عقب نشر قنوات عبرية مقطع فيديو يوثّق لحظة استهداف النازح، مصحوبا بتعليق اعتبر فيه "قتل الإرهابيين هواية".

وسرعان ما انتشر الفيديو انتشارا كبيرا، محققا آلاف المشاهدات، وحصد سيلا من ردود الفعل غاضبة والمتضامنة مع الشاب المستهدف.

القناة العبرية Yino News تنشر هذا الاستهداف من مسيرة المجرم الإحلالي لشاب أعزل خلال نزوحه من الشجاعية شرق غزة صباح اليوم..

وتعلّق: "قتل الإرهابيين كهواية" pic.twitter.com/RnsSUO31hs — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) May 21, 2025

وتساءل المغردون عن مدى إجرام الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يستهدف كل من يتحرك في قطاع غزة، حتى "مواطنا أعزل وجائعا بصاروخ تكلفته آلاف الدولارات".

وأشار أحد الحسابات إلى حادثة مشابهة وقعت قبل أيام، حيث كتب: "هكذا قتلوا أخي حذيفة وصديقه قبل 4 أيام، استهدفوهما فأصيبا بجروح متوسطة، ثم جاء 4 شبان لإنقاذهم، فقصفوا قصفا ثانيا واستشهدوا جميعاً".

قلبي يعتصر ألماً لهذا المشهد المؤلم. لا يستحق أي إنسان أعزل أن يواجه هذا الظلم والقسوة. نسأل الله الرحمة له ولكل الأبرياء، وأن ينتهي هذا الجحيم وتعود الإنسانية. 💔 — د. بشرى صدقي (@Bushra_Sidqui) May 21, 2025

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وأكّد آخرون، أن هذا الفيديو يفضح زيف الدعاية الإسرائيلية التي ظلت تروج عقودا أن الجيش الإسرائيلي "الأكثر أخلاقا" ويعيش في "واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".

ودعا ناشطون إلى ضرورة الاتحاد واتخاذ مواقف حاسمة لوقف مجازر الاحتلال المستمرة بحق المدنيين العزل في غزة، مؤكدين أن القوة وحدها هي القادرة على ردع العدوان.

قتلوه وهو يحمل ألمه على جسده المنهك، لا سلاح في يده إلا صبره ولا جريمة له إلا أنه فلسطيني! صاروخٌ غادر أنهى رحلته بين الركام.. والعالم شاهد وصمت. أي زمنٍ هذا يقتل فيه الضعفاء بلا ذنب، ويترك القتلة بلا حساب؟ — سماحة الشيخ (@sheikh1932) May 21, 2025

وتصدرت عناوين مثل "جرائم وحشية" و"القتل لمجرد القتل والتلذذ به" العديد من المنشورات التي أعادت تداول الفيديو، معتبرين، أن ما جرى ليس استثناء بل جزءا من آلاف المشاهد التي توثق جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين، في تحد واضح للمجتمع الدولي.

كما حمّل مغردون حالة الصمت العربي والدولي مسؤولية استمرار عمليات الإبادة وتصاعد وتيرة الاستهدافات ضد الأبرياء، مشددين على أن الجيش الإسرائيلي ليس "الجيش الذي لا يُقهر"، بل لم يجد حتى الآن من يوقفه عند حده.

هكذا قتلوا أخي حذيفة وصديقه قبل 4 أيام..

استهدفوه هو وصديقه فـ أُصِيبوا إصابات متوسطة، ثم جاء 4 شبان لإنقاذهم فاستهدفوهم مرة أخرى واستشهدوا جميعًا (الستة)… حسبنا الله ونعم الوكيل — Dina_Ferwana🇵🇸 (@Dina_Khalil91) May 21, 2025

تجدر الإشارة إلى أن الحرب على غزة دخلت شهرها العشرين، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد 53 ألفا و655 مدنياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.