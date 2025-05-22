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غضب دولي متصاعد من حرب الإبادة والتجويع في غزة

Palestinians wait to receive food cooked by a charity kitchen, in Gaza City, May 21, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
أطفال يتزاحمون للظفر بوجبة طعام في مدينة غزة (رويترز)
22/5/2025-|آخر تحديث: 20:27 (توقيت مكة)

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع المحاصر، مما فاقم أزمة الجوع التي تضرب أكثر من مليوني غزي.

وفي خطوة احتجاجية جديدة على الحرب المتواصلة على قطاع غزة قررت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني إغلاق مكتب العمل الخارجي التابع لها في تل أبيب فورا.

وأعلنت النائبة جيسيكا ألبياتش عن القرار الذي تم التوصل إليه بعد اتفاق بين الحكومة الإقليمية وحزب "كومونز".

ووصفت ألبياتش ما يحدث في فلسطين بالإبادة الجماعية، مؤكدة أن كتالونيا لا يمكن أن تظل صامتة أمام الاحتلال والتطهير العرقي.

وأوضح بيان رسمي أن المكتب -الذي أنشئ قبل 10 سنوات بهدف دعم الشركات الكتالونية- سيُغلق نهائيا اليوم، بعد أن كان قد أوقف نشاطاته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

TOPSHOT - Palestinian children share a meal of rice as a baby sleeps, inside a tent at a displacement camp near Gaza City's port on May 22, 2025.
أطفال في مخيم للنازحين بمدينة غزة (الفرنسية)

وفي أيرلندا، اتهم سيمون هاريس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي الحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال هاريس إن إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة كجزء من نمط متواصل من جرائم الحرب.

ووصف خطة الحكومة الإسرائيلية للتظاهر بتقديم الحد الأدنى من المساعدات لآلاف الفلسطينيين الجوعى بالمثيرة للاشمئزاز.

وأضاف هاريس أن العالم لم يفعل ما يكفي للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها، مؤكدا أن أيرلندا ستسعى إلى صياغة مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وفي اليونان، قال وزير الخارجية جيورجوس جيرابيتريتيس إنه يجب تسهيل التدفق الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

TOPSHOT - Palestinians, most of them children, queue in front of a hot meal distribution truck, at a displacement camp near Gaza City's port on May 22, 2025.
طابور انتظار أمام نقطة لتوزيع الوجبات في مدينة غزة (الفرنسية)

غضب أوروبي

من جهتها، قالت عضوة البرلمان الأوروبي سيسيليا سترادا للجزيرة إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، وإسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني.

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وأضافت أن أوروبا لم تقدم أي شيء لوقف المذبحة التي ترتكب بحق سكان غزة، وأن المواقف الأوروبية متأخرة عما يجب أن تكون عليه بشأن ما يحدث في القطاع.

بدورها، طالبت مندوبة الدانمارك في مجلس الأمن ريستينا ماركوس إسرائيل بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات من العمل وفقا للمبادئ الإنسانية، والسماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة بشكل كامل فورا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الإسرائيلي في بروكسل حاييم ريغيف قوله إن أوروبا فقدت تعاطفها مع إسرائيل بسبب صور معاناة الأطفال في غزة.

وحذر ريغيف من تحوّل دول كبرى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT - The body of 2-year-old Farah Al Baz, a Palestinian child killed in an Israeli army airstrike that struck her family's home, is brought to Al-Aqsa Hospital in Deir al-Balah, Gaza, on Wednesday, May 21, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
رضيع لم يتجاوز العامين من عمره استشهد في قصف إسرائيلي على دير البلح (أسوشيتد برس)

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع لنحو 2.2 مليون غزي عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما أدخل القطاع في مجاعة غير مسبوقة.

ووسّع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إبادته في قطاع غزة، معلنا عملية برية في شمال وجنوب القطاع، لترتفع حصيلة الإبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا.

المصدر : الجزيرة

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