غضب دولي متصاعد من حرب الإبادة والتجويع في غزة

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع المحاصر، مما فاقم أزمة الجوع التي تضرب أكثر من مليوني غزي.

وفي خطوة احتجاجية جديدة على الحرب المتواصلة على قطاع غزة قررت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني إغلاق مكتب العمل الخارجي التابع لها في تل أبيب فورا.

وأعلنت النائبة جيسيكا ألبياتش عن القرار الذي تم التوصل إليه بعد اتفاق بين الحكومة الإقليمية وحزب "كومونز".

ووصفت ألبياتش ما يحدث في فلسطين بالإبادة الجماعية، مؤكدة أن كتالونيا لا يمكن أن تظل صامتة أمام الاحتلال والتطهير العرقي.

وأوضح بيان رسمي أن المكتب -الذي أنشئ قبل 10 سنوات بهدف دعم الشركات الكتالونية- سيُغلق نهائيا اليوم، بعد أن كان قد أوقف نشاطاته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أيرلندا، اتهم سيمون هاريس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي الحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال هاريس إن إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة كجزء من نمط متواصل من جرائم الحرب.

ووصف خطة الحكومة الإسرائيلية للتظاهر بتقديم الحد الأدنى من المساعدات لآلاف الفلسطينيين الجوعى بالمثيرة للاشمئزاز.

وأضاف هاريس أن العالم لم يفعل ما يكفي للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها، مؤكدا أن أيرلندا ستسعى إلى صياغة مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وفي اليونان، قال وزير الخارجية جيورجوس جيرابيتريتيس إنه يجب تسهيل التدفق الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

غضب أوروبي

من جهتها، قالت عضوة البرلمان الأوروبي سيسيليا سترادا للجزيرة إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، وإسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني.

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وأضافت أن أوروبا لم تقدم أي شيء لوقف المذبحة التي ترتكب بحق سكان غزة، وأن المواقف الأوروبية متأخرة عما يجب أن تكون عليه بشأن ما يحدث في القطاع.

بدورها، طالبت مندوبة الدانمارك في مجلس الأمن كريستينا ماركوس إسرائيل بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات من العمل وفقا للمبادئ الإنسانية، والسماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة بشكل كامل فورا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الإسرائيلي في بروكسل حاييم ريغيف قوله إن أوروبا فقدت تعاطفها مع إسرائيل بسبب صور معاناة الأطفال في غزة.

وحذر ريغيف من تحوّل دول كبرى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع لنحو 2.2 مليون غزي عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما أدخل القطاع في مجاعة غير مسبوقة.

ووسّع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إبادته في قطاع غزة، معلنا عملية برية في شمال وجنوب القطاع، لترتفع حصيلة الإبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا.