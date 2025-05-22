عشرات الشهداء بغزة ودبابات الاحتلال تستهدف مستشفى العودة

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 93 فلسطينيا منذ فجر أمس الأربعاء بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، في حين استهدفت دبابات الاحتلال مستشفى العودة بتل الزعتر شمال غزة.

ففي وسط القطاع، سقط 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا يؤوي نازحين في جنوب مدينة دير البلح. كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات.

وقال المراسل إن 5 فلسطينيين استشهدوا أغلبهم أطفال إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وأضاف نقلا عن شهود عيان بوجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

انتشال 5 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "بخيت" بشارع أحمد ياسين في الصفطاوي شمال غرب غزة pic.twitter.com/R8TZLG1x0k — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2025

وقد نقلت طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء، وسط استمرار القصف على المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن جرحى سقطوا في غارة إسرائيلية، استهدفت برج الراغب في حي الكرامة شمال مدينة غزة مساء أمس، وأضاف أن الغارة خلّفت أضرارا مادية كبيرة.

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جنوبا، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، دون ورود تقارير أولية عن عدد الشهداء والجرحى جراء القصف.

استهداف مستشفى العودة

في سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال يحاصر مستشفى العودة بتل الزعتر شمال غزة.

من جهتها قالت جمعية العودة الصحية والمجتمعية بغزة إن دبابات الاحتلال تواصل إطلاق النيران على مباني المستشفى.

وتأتي هذه المجازر وسط قصف عنيف يستهدف منذ أيام أحياء مدينة غزة والمناطق الواقعة شمالا، وخاصة جباليا.

كما تأتي الموجة الجديدة من الغارات في إطار حرب الإبادة المستمرة التي أوقعت مئات الشهداء والجرحى في غضون أيام.

وكانت إسرائيل استأنفت عدوانها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، ومنذ ذلك التاريخ استشهد 3500 فلسطيني وأصيب 9900 آخرون، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني شهداء وجرحى -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.