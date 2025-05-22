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عاجل | يسرائيل هيوم: نتنياهو قرر إعادة جميع أعضاء وفد المفاوضات في الدوحة إلى إسرائيل

22/5/2025-|آخر تحديث: 15:18 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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