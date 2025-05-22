مسلحون يقتحمون مبنى محافظة السويداء ويحتجزون المحافظ

اقتحم مسلحون مبنى محافظة السويداء جنوب سوريا واحتجزوا المحافظ لفترة وجيزة وذلك للإفراج عن سجين، وفق ما أعلن مصدر سوري مسؤول.

وقال مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام السورية، إن المسلحين، الذين لم يوضح تبعيتهم، اقتحموا أمس الأربعاء مبنى المحافظة أثناء وجود المحافظ مصطفى البكور وقاموا بإطلاق سراح الموقوف تحت تهديد السلاح.

ولم يوضح المتحدث مصير المحافظ حيث ذكر نشطاء محليون في وقت سابق أن المسلحين قاموا باحتجازه داخل مبنى المحافظة والاعتداء عليه وأخذ متعلقاته الشخصية قبل إطلاق سراحه.

وأضاف مدير العلاقات أن فرض القانون وحماية الأمن بمحافظة السويداء "خيار لا رجعة فيه"، وقال "لن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة"، وفق تعبيره.

وذكرت رويترز في وقت لاحق إنه تم إطلاق سراح السجين الذي سبقت إدانته بسرقة عدد من المركبات، وذلك حفاظا على سلامة الرهائن.

ولا تزال محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تشهد توترات أمنية رغم الاتفاق الموقع مع الحكومة مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في 10 مايو/أيار الجاري انتشار عناصرها على مدخل محافظة السويداء، تنفيذا لاتفاق جرى توقيعه قبل أسبوع بين الحكومة ووجهاء المحافظة.

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وجاء الاتفاق بعد توترات أمنية في منطقتي جرمانا وصحنايا، اللتين يقطنهما دروز في جنوب دمشق، وامتدت تداعياتها إلى السويداء المدينة الوحيدة ذات الغالبية الدرزية.

وانتهت هذه الاضطرابات بنجاح الحكومة في استعادة الهدوء وفرض الأمن بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المنطقتين من الدروز.