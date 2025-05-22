حادث "خطير" خلال تدشين سفينة حربية بكوريا الشمالية وكيم غاضب

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن حادثا "خطيرا" وقع خلال حفل إطلاق سفينة حربية جديدة.

وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي شهد فشل إطلاق المدمرة التي يبلغ وزنها خمسة آلاف طن، انتقد الحادث ووصفه بأنه "عمل إجرامي ناجم عن إهمال لا يمكن أن يغتفر".

وأمر كيم بإعادة تجهيز السفينة قبل اجتماع حزبي سيعقد في يونيو/حزيران المقبل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن مدمرة بحرية جديدة بوزن 5 آلاف طن يُرجّح أنها مجهزة بصواريخ نووية تكتيكية، مما يعزز الطموحات النووية للبلاد جوا وبرا وبحرا.