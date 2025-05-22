حادث "خطير" خلال تدشين سفينة حربية بكوريا الشمالية وكيم غاضب

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن حادثا "خطيرا" وقع خلال حفل إطلاق سفينة حربية جديدة.

وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي شهد فشل إطلاق المدمرة التي يبلغ وزنها 5 آلاف طن، انتقد الحادث ووصفه بأنه "عمل إجرامي ناجم عن إهمال لا يمكن أن يغتفر".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ "الأخطاء غير المسؤولة" التي ارتكبها المسؤولون المذنبون "ستتم معالجتها في الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الذي سيعقد الشهر المقبل".

وبحسب المصدر فإن الحادث نجم عن "قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي" أثناء تدشين السفية تسببا بسحق بعض أجزائها، وأكدت أن الحادث "دمر توازن السفينة الحربية".

ولم تحدد الوكالة الكورية الشمالية اسم المدمرة التي تعرضت للحادث.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن مدمرة بحرية جديدة بوزن 5 آلاف طن أُطلق عليها اسم تشوي هيون ويُرجّح أنها مجهزة بصواريخ نووية تكتيكية، مما يعزز الطموحات النووية للبلاد جوا وبرا وبحرا.