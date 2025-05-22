نتنياهو يعين رئيسا للشاباك والمستشارة القضائية تنتقد القرار

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) خلفا لرونين بار.

وسارعت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إلى انتقاد القرار بقولها إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك.

وقالت ميارا إن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في تعيين رئيس الشاباك الذي قد يكون خطأً، وفق تعبيرها.

من جهتها، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن المستشارة القضائية أوصت بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.

ويأتي الإعلان عن تعيين زيني غداة إصدار المحكمة العليا قرارا بعدم قانونية إقالة الحكومة لرئيس الشاباك.

وأعلن رونين بار في وقت سابق أنه سيترك منصبه منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وكان نتنياهو قرر في مارس/آذار الماضي إقالة رونين بار، مما أدى إلى أزمة سياسية وقانونية.

وأواخر أبريل/نيسان، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار إقالة رئيس الشاباك بعد أن علّقت المحكمة العليا القرار.