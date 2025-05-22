أخبار

عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: إلقاء 3 عبوات ناسفة باتجاه الجيش الإسرائيلي في نابلس

22/5/2025-|آخر تحديث: 00:19 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان