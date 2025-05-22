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إسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

اسرائيل تعترض صاروخ أطلق من اليمن
الحوثيون يواصلون إطلاق الصواريخ رغم الغارات الإسرائيلية التي استهدفتهم (الجزيرة-أرشيف)
22/5/2025-|آخر تحديث: 03:22 (توقيت مكة)

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه.

ولاحقا أعلن الجيش اعتراض الصاروخ، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظومة حيتس للدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي خلال توجهه لملجأ عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي في اليمن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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