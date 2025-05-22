مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن.

وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية بمقتل شخصين أحدهما موظف بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن، قبل الإعلان عن هوية القتيل الثاني.

وقال مراسل الجزيرة من واشنطن إن المعلومات الأولية تشير إلى أن القتيلين هما رجل وامرأة.

ونقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين بأن المشتبه به في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه.

وفي تعليق فوري على الحادثة، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر، وفق تعبيره.

وأضاف دانون أن إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن "عمل إرهابي معاد للسامية".

وقال السفير الإسرائيلي إن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار، وأشار إلى أنه "على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

ولم يصدر عن الشرطة الأميركية بيان فوري حول الحادثة.