قتيلان أحدهما موظف بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر أمنية بمقتل شخصين في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن.

وذكرت الوسائل الأميركية أن أحد القتيلين في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي بالعاصمة واشنطن موظف بالسفارة الإسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة من واشنطن إن القتيلين هما رجل وامرأة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أمنية بأن الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية.

وفي تعليق فوري على الحادثة، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر، وفق تعبيره.

وأضاف دانون أن إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن "عمل إرهابي معاد للسامية".

وقال السفير الإسرائيلي إن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار، وأشار إلى أنه "على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

ولم يصدر عن الشرطة الأميركية بيان فوري حول الحادثة.