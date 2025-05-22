عاجل,
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

قتيلان أحدهما موظف بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن

Police stand guard near the shooting suspects pickup truck, after two men drove up and started shooting at police as the Dutch parliamentarian and leader of far-right Party for Freedom, Geert Wilders, delivered a keynote address at the Muhammad Art Exhibit and Contest at the Curtis Culwell Center in Garland, Texas, USA, 03 May 2015. The art exhibit is being put on by the Pamela Geller's American Freedom Defense Initiative.
لم يصدر عن الشرطة الأميركية بيان رسمي حول تفاصيل الحادث (الأوروبية-أرشيف)
22/5/2025-|آخر تحديث: 06:19 (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر أمنية بمقتل شخصين في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن.

وذكرت الوسائل الأميركية أن أحد القتيلين في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي بالعاصمة واشنطن موظف بالسفارة الإسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة من واشنطن إن القتيلين هما رجل وامرأة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أمنية بأن الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية.

وفي تعليق فوري على الحادثة، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر، وفق تعبيره.

وأضاف دانون أن إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن "عمل إرهابي معاد للسامية".

وقال السفير الإسرائيلي إن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار، وأشار إلى أنه "على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

ولم يصدر عن الشرطة الأميركية بيان فوري حول الحادثة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

إعلان